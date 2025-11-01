Yasemin Yazıcı, Yerli “Doc” Uyarlamasının Kadrosuna Katıldı

NOW’un yeni yılda izleyiciyle buluşturacağı, Dass Yapım imzalı yerli “Doc” uyarlamasının oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Yazıcı dahil oldu.

Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp’in kaleme aldığı proje, 2026 yılının iddialı dizileri arasında yer alıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerde İbrahim Çelikkol “İnan Kural”, Alina Boz “Mevsim”, Bertan Asllani “Toprak”, Ferit Aktuğ “Ekin” ve Eylül Tumbar “Zeren” karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapım ekibi tarafından açıklanan bilgiye göre, Yasemin Yazıcı dizide “Yaz” adlı doktor karakterini canlandıracak.

“Doc” dizisi, gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alıyor. Hikâye, İtalyan doktor Pierdante Piccioni’nin 2013 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı hafıza kaybına dayanıyor. Piccioni, kazadan sonra kendisini 2001 yılında sanarken, karşısında yetişkin çocuklarını bulmuş ve hayatı tamamen değişmişti.