39. Olağan CHP Kurultay Tarihi Netleşti

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı için tarih belli oldu; Parti Meclisi’nin kararıyla, kurultay 28-30 Kasım’da toplanacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
39. Olağan CHP Kurultay Tarihi Netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) merakla beklenen kurultay tarihi belli oldu. Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay’ın 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden, partinin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin iptal davasının beşinci duruşması öncesinde alınan bu karar, CHP’de dikkatleri yeniden kurultay sürecine çevirdi.

Davanın yeni duruşmasının 24 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacağı öğrenildi. Bir önceki duruşma 15 Eylül’de görülmüş, mahkeme heyeti davacı vekilinin tedbir talebini reddetmişti. Ayrıca her iki kurultayda oy kullanan delegelere ait isim listesi dava dosyasına eklenmişti.

CHP Parti Meclisi’nin bugünkü toplantısında aldığı karar doğrultusunda, 39. Olağan Kurultay’ın üç gün süreceği ve parti yönetiminde olası değişikliklerin bu tarihlerde netleşeceği bildirildi.

Kurultay takviminin açıklanmasıyla birlikte, CHP’de genel başkanlık ve parti yönetimi için hazırlıklar hız kazanırken, gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak dava süreci ve olası adaylık açıklamalarına çevrildi.

