Perşembe, Ekim 9, 2025

Son Dakika

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sınav Takvimi Belli Oldu 14 dakika ago
CHP’nin İlk Yurt Dışı Mitingi Brüksel’de Düzenlenecek 48 dakika ago
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı Kazandı 1 saat ago
Yeni Ev Sahibi Olacaklar İçin Yasal ve Finansal Rehber 13 saat ago
Jordi Alba Futbolu Bırakıyor 16 saat ago
Sonic, PUBG Mobile’a Sınırlı Süreli Etkinlikle Geri Döndü 17 saat ago
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı 17 saat ago
Neslihan Atagül’den Yeni İşbirliği 18 saat ago
Ünlü Peynir ve Tereyağı Markalarında Yağ Oranı Uygunsuzluğu Tespit Edildi 18 saat ago
Demet Evgar Gözaltına Alındı: Bahar Dizisinin Seti Durduruldu 18 saat ago

CHP’nin İlk Yurt Dışı Mitingi Brüksel’de Düzenlenecek

CHP, Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini yurt dışına taşıyor. İlk miting 12 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştirecek.
Özge Tekeli
48 dakika önce
0 0
CHP’nin İlk Yurt Dışı Mitingi Brüksel’de Düzenlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlatılan miting serisinin ilki, yurt dışında Belçika’da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 61’inci “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacağını açıkladı. Özel, mitingin saat 14.00’te Brüksel Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararla yurt dışı miting programının startının Brüksel’den verilmesi kararlaştırılmıştı. Partililer, Avrupa’daki Türk vatandaşlarını bu etkinliğe davet etti.

Özel, Şişli’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Brüksel buluşmasının Almanya, Fransa ve Hollanda’daki yurttaşların da katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Özel, bundan sonraki süreçte İstanbul’daki çarşamba mitinglerinin yanı sıra her hafta sonu Anadolu’nun farklı illerinde ve gerektiğinde dünyanın çeşitli noktalarında da benzer etkinlikler yapılacağını belirtti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX