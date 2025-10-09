CHP’nin İlk Yurt Dışı Mitingi Brüksel’de Düzenlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini Türkiye sınırlarının dışına taşıyor. Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla başlatılan miting serisinin ilki, yurt dışında Belçika’da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 61’inci “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacağını açıkladı. Özel, mitingin saat 14.00’te Brüksel Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında alınan kararla yurt dışı miting programının startının Brüksel’den verilmesi kararlaştırılmıştı. Partililer, Avrupa’daki Türk vatandaşlarını bu etkinliğe davet etti.

Özel, Şişli’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Brüksel buluşmasının Almanya, Fransa ve Hollanda’daki yurttaşların da katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Özel, bundan sonraki süreçte İstanbul’daki çarşamba mitinglerinin yanı sıra her hafta sonu Anadolu’nun farklı illerinde ve gerektiğinde dünyanın çeşitli noktalarında da benzer etkinlikler yapılacağını belirtti.