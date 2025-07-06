Elon Musk Amerika Partisi’nin Kurulduğunu Açıkladı

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk, yeni bir siyasi parti kurulduğunu duyurdu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ankette Amerikalıların büyük bölümünün mevcut partiler dışındaki bir seçeneği desteklediğini belirtti.

Musk’ın yaklaşık 1 milyon 249 bin kişinin katıldığı anketinde, katılımcıların yüzde 65,4’ü ülkede üçüncü bir partiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yüzde 34,6’lık kesim ise böyle bir oluşumu gerekli görmediğini belirtti.

Anket sonuçlarının ardından Musk, “Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz.” mesajını paylaştı. Amerika Partisi adını verdiği yeni oluşumun kurulduğunu ilan eden Musk açıklamasında, “Ülkemizi yolsuzluk ve israfla çökerten sistemden artık özgürleşme zamanı. Amerika Partisi, özgürlüğünüzü geri vermek için bugün kuruldu.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nün, iki partili siyasi düzenden kurtulup kurtulmamak konusunda halka sorular sormak için anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekmişti.