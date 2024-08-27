30 Temmuz itibariyle tatile çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle yeniden açılacak. Meclisin açılmasıyla birlikte gündem oldukça yoğun olacak. 8 ana gündem maddesinin öncelikli olarak görüşülüp karara bağlanacağı mecliste emeklilik, emekli maaşları, kadınların emeklilik durumu ve kamudaki çalışma günleri gibi pek çok önemli durum değerlendirilecek. İşte o 8 başlık

Emekli Maaş Bağlama Sistemi

Türkiye’de emekli sayısının çalışan kişiye göre oranının yüksek olması nedeniyle emeklilik sisteminde kapsamlı bir değişiklik hedefleniyor. Bu kapsamda prime bağlı esas kazançlar değil, gün sayısının etkisinin arttırılacağı yeni emekli sistemde, emeklilik yerine çalışma teşvik edilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik

Orta Vadeli Program’da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için de kapsamlı çalışma yapılacak. Böylece SGK dışında ikinci emekli maaşı alınmasının ya da toplu para elde edilmesinin önü açılacak. SGK dışındaki sistemler de teşvik edilecek.

BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı

Bağ-kur sigortası olanlar için sorun olan prim gün sayısı değiştirilecek. 9000 gün ödemesi gereken sigortalılar düzenleme sonrasında 1800 gün daha az ödeyecek. Böylece 5 yıl önceden emekli olma hakkı doğacak.

Emekli Maaşları

Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi olan emekli maaşları da ele alınacak. 2024 yılında emekli olanların 2025’te emekli olanlardan daha fazla maaş alacak olması çözülmesi gereken bir sorun. Bu nedenle yapılacak düzenlemeler ile bir daha böyle bir tablonun ortaya çıkması engellenecek.

Çalışma Günleri

Türkiye’de 4 gün çalışma 3 gün tatil gibi farklı çalışma sistemleri değerlendirilecek. 45 saat olacak kamu çalışma sisteminin 40 saate düşürülmesi bekleniyor.

3600 Ek Gösterge

1. dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarının otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilmesi yapılacak. Ek gösterge farklılıkları da böylece ortadan kalkacak.

Ev Kadınlarına Emeklilik

Ev kadınlarının sigortalılık durumu da gündemde olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece kadınların emeklilikleri teşvik edilecek.

Esnek Çalışma Modeli

Özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesinin yanı sıra kamuda da kapsamlı çalışma yapılacak. Esnek çalışma gibi pek çok çalışma sistemi değerlendirilecek.