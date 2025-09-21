Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, İstanbul’da yoğun katılım ile tamamlandı. Kurultayda oy kullanma işlemi sona ererken Özgür Özel, delege oylarının büyük çoğunluğunu alarak yeniden genel başkanlık görevine getirildi.

Kurultayda kayıtlı bin 127 delegeden 917’si oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Özel, son iki yılda üçüncü kez CHP Genel Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

Kurultay, genel başkan seçiminin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Olağanüstü kurultayın, 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayların iptaline ilişkin hukuki süreç sonrasında parti tüzüğünün 48’inci maddesine dayanılarak düzenlendiği belirtildi.