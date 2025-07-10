5 Kanser İlacı Daha SGK Geri Ödeme Listesine Alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile kanser tedavisinde kullanılan beş akıllı ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu müjdeler arasında yer alıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilaçların detaylarına değindi. Bakan Işıkhan, alınan kararla birlikte toplamda 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının artık SGK kapsamında karşılanacağını belirtti. Böylece hastaların etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişiminin garanti altına alındığını ifade etti.

Geri ödeme listesine eklenen tek ilaç kanser tedavisiyle sınırlı kalmadı. Kistik Fibrozis hastaları için de önemli bir adım atıldı. Bakan Işıkhan, iki yaş ve üzerindeki Kistik Fibrozis hastalarına erken dönemde etkili tedavi imkanı sunan ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.