Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 9 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

64 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi

SGK, sağlık alanında geri ödemeyi genişleterek 64 yeni ilacı listesine ekledi; listede kan ürünleri, KOAH, diyabet ve alerji ilaçları ile biyobenzer göz içi ilaçları yer alıyor.
Özge Tekeli
1 gün önce
0 0
64 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık alanında geri ödeme kapsamını genişleterek 64 yeni ilacı daha listesine dahil etti. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eklenen ilaçlar arasında çeşitli tedavi gruplarına yönelik ürünler bulunuyor.

Yeni listeye eklenen ilaçlar arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç yer alıyor. Açıklamada, bu ilaçların büyük bir kısmının yerli üretim olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX