64 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık alanında geri ödeme kapsamını genişleterek 64 yeni ilacı daha listesine dahil etti. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yeni eklenen ilaçlar arasında çeşitli tedavi gruplarına yönelik ürünler bulunuyor.

Yeni listeye eklenen ilaçlar arasında 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç yer alıyor. Açıklamada, bu ilaçların büyük bir kısmının yerli üretim olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.