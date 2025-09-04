Bilim İnsanları Binge-Watching’in Stresi Azaltabileceğini Açıkladı

Son yıllarda dijital platformların yükselişiyle birlikte dizileri arka arkaya izleme alışkanlığı, günlük yaşamın yaygın bir parçası haline geldi. Bu durumun psikolojik etkileri ise bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Georgia Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, uzun süreli dizi veya film izleme alışkanlığının yalnızca olumsuz sonuçlar doğurmadığını ortaya koydu. Çalışma, peş peşe bölümler halinde içerik izlemenin stresle başa çıkmada yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmada, katılımcıların hikâyelere yoğun bir şekilde odaklandıklarında olayları daha net hatırladıkları ve kurgusal içeriklerle zihinsel bağ kurdukları tespit edildi. Bu durumun, günlük streslerden uzaklaşmaya ve zihinsel toparlanmaya katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca, bir oturuşta izlenen dizilerin veya filmlerin hafızada daha kalıcı izler bıraktığı ve bunun psikolojik açıdan destekleyici olduğu ifade edildi.

Çalışma kapsamında iki üniversiteden 300’den fazla öğrenci değerlendirildi. Binge-watching sınırı, bir oturumda en az beş bölüm olarak belirlendi. Katılımcılar, izleme alışkanlıklarına göre anketlerle analiz edildi ve hikâyeleri uzun süre hafızalarında tuttukları, hayal dünyalarında tekrar canlandırdıkları gözlemlendi.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların herkes için aynı etkiyi yaratmayabileceğini vurgulayarak, binge-watching alışkanlığının kontrollü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.