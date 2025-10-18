Elma Sirkesiyle Zayıflama İddiası Taşıyan Makale BMJ Tarafından Geri Çekildi

Uluslararası tıp dergisi BMJ Nutrition, Prevention & Health’te geçtiğimiz yıl yayımlanan ve elma sirkesinin obeziteyle mücadelede etkili olabileceğini savunan makale, bağımsız inceleme sonucunda güvenilir bulunmadı. BMJ Yayın Grubu, çalışmada kullanılan veri setinde ciddi uyumsuzluklar tespit edilmesi üzerine araştırmayı resmi olarak geri çekti.

Söz konusu çalışma, 12 ile 25 yaş arasında 120 kişi üzerinde gerçekleştirilmişti. Katılımcılar her sabah plasebo ve 5, 10 ya da 15 mililitre elma sirkesi alacak şekilde gruplara ayrılmış, üç aylık sürecin sonunda sirke tüketenlerde 5 ila 7 kilo kaybı gözlendiği, plasebo grubunda ise bu rakamın 1 kilonun altında kaldığı ileri sürülmüştü.

Araştırma, yayımlandığı dönemde çok sayıda atıf alarak geniş kitlelere ulaşmıştı. Ancak aynı dergideki bazı uzmanlar, sonuçların istatistiksel olarak gerçekçi görünmediğini ve yöntemsel açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

BMJ’nin yönlendirdiği bağımsız istatistikçiler, sonuçların tekrarlanamadığını ve veri tabanında ciddi sorunlar bulunduğunu bildirdi. Bu bulgular üzerine dergi, makalenin kalıcı olarak yayından kaldırılmasına karar verdi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, tespit edilen hataların kasıtlı olmadığını belirterek geri çekme kararını kabul etti. BMJ’nin etik editörü Dr. Helen Macdonald, “Okurların kolay ve etkili bir zayıflama yöntemi olduğuna inanması cazip görünebilir, ancak mevcut veriler güvenilir değildir. Bu nedenle gazeteciler ve araştırmacılar söz konusu çalışmaya dayalı içerikler üretmemelidir” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bilimsel yayınlarda zaman zaman bu tür geri çekmelerin yaşandığını, sürecin şeffaf ve uzun soluklu incelemeler sonucunda yürütüldüğünü vurguladı.