GLP-1 İlaçlarının Mikrodozu Uzun Ömür Sağlıyor mu? Uzmanlar Yanıtladı

Son dönemde internet ortamında, Ozempic ve Mounjaro gibi GLP-1 tipi ilaçların düşük dozlarla alınarak uzun yaşamı destekleyebileceği yönünde bilgiler hızla yayılsa da uzmanlar bu iddiaları doğrulayan bilimsel veri bulunmadığını belirtiyor.

GLP-1 ilaçları, başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilmiş olsa da günümüzde milyonlarca kişi kilo kontrolü amacıyla bu ilaçları kullanıyor. Özellikle “mikrodozlama” yöntemi, internet üzerinden ve bazı tele-sağlık platformları aracılığıyla popüler hale gelmiş durumda.

Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü Direktörü ve kardiyolog Eric Topol, bu uygulamanın bilimsel olarak desteklenmediğini ifade ederek, “Bunu denemek için henüz yeterli veri yok.” dedi. Topol, GLP-1 ilaçlarının yaşa bağlı hastalıklar üzerindeki etkilerinin araştırılmasının değerli olabileceğini vurguladı.

Mevcut çalışmalar, standart doz GLP-1 ilaçlarının vücuttaki iltihaplanmayı azaltabileceğine işaret ederken, mikrodozların benzer etkiler gösterip göstermediği henüz netlik kazanmış değil. Toronto Üniversitesi’nden Daniel Drucker de düşük dozların iltihapla mücadelede etkili olup olmadığının bilinmediğini ve mikrodoz kavramının kesin olarak tanımlanmadığını belirtti.

İlaç şirketleri de mikrodozlama trendine karşı çıkıyor. Zepbound ve Mounjaro üreticisi Eli Lilly, mikrodozlamanın fayda ve riskleri konusunda veri bulunmadığını duyururken, Ozempic’in üreticisi Novo Nordisk, onaylanmamış ürünleri kullanan ve halkı yanlış yönlendiren kaynaklara dikkat çekti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise onaylanmamış versiyonların kullanımının sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GLP-1 ilaçlarının mikrodozla kullanımının uzun yaşam üzerindeki etkisi belirsizliğini korurken, sigorta kapsamının genişlemesi ve maliyet avantajı nedeniyle bu uygulama bazı kullanıcılar için cazip hale geliyor. Uzmanlar, düşük doz denemelerinin hekim gözetiminde yapılması gerektiğini vurguluyor.