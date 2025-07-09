Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunmanın Yolları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş ışınlarına maruz kalma süresi artarken, dermatoloji uzmanları cilt sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunlaştığı öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmak, ciltte yanıkların yanı sıra uzun vadede ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu saatlerde dışarı çıkılması zorunlu olduğunda ise geniş kenarlı şapka, UV filtreli güneş gözlüğü ve açık renkli, hafif giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca cilt tipine uygun en az SPF 30 içeren güneş koruyucu kremlerin, dışarı çıkmadan 30 dakika önce uygulanması ve gün içerisinde belirli aralıklarla yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

Dermatologlar, deniz ve havuz gibi su yüzeylerinin güneş ışınlarını yansıtarak etkilerini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, suya dayanıklı güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, tatil döneminde cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor. Güneş kremleri, UV ışınlarının ciltte yol açabileceği yanıklar, lekelenmeler ve erken yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Güneşten korunma yalnızca dış mekânlarla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, evde geçirilen saatlerde de perdelerin kapalı tutulması veya güneş ışığını filtreleyen perde sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca yaz aylarında bol su tüketimi ve nemlendirici kullanımının cilt bariyerini güçlendirdiği, cildin kurumasını ve hassasiyetini önlediği ifade ediliyor.

Saç sağlığı açısından da güneşten korunmanın önemli olduğunu belirten uzmanlar, UV ışınlarının saç tellerinde kuruluk, kırılma ve renk solmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle koruyucu saç spreyleri ve şapka kullanımı, yaz aylarında saç sağlığını destekleyen önlemler arasında yer alıyor.