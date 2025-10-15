Perşembe, Ekim 16, 2025

Sağlık Bakanlığı Personel Kıyafet Standartlarını Belirledi

Sağlık Bakanlığı, personelin kıyafetleri ve kurum genelinde görsel bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni standartları belirledi.
Özge Tekeli
13 saat önce
0 0
Sağlık Bakanlığı Personel Kıyafet Standartlarını Belirledi

Sağlık Bakanlığı, kurum genelinde görev yapan personelin kıyafetleri için standartları netleştirdi. Kurumun görsel ve kurumsal bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla hazırlanan “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kimliğin yalnızca görsel unsurlardan ibaret olmadığı, aynı zamanda kurumun değerlerini, misyonunu ve vizyonunu yansıtan stratejik bir araç işlevi taşıdığı belirtildi. Kılavuz; logo kullanımı, yazı karakteri, renk tercihleri ve iletişim materyallerine ilişkin kuralları içeriyor.

Kılavuzda, tüm bakanlıkların görsel kimlik uygulamalarında aynı standartları benimsemesinin amaçlandığı vurgulandı. Görsel bütünlüğün sürekliliği için belirtilen kuralların titizlikle uygulanması gerektiği ifade edildi.

Sağlık tesislerinde görev yapan personele yönelik kıyafet standartları da kılavuzda yer aldı. Bu düzenlemeyle birlikte Bakanlık bünyesindeki tüm sağlık çalışanlarının kurumsal görünümü tek tip ve düzenli bir çerçevede yürütülecek.

