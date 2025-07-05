Ünlü Estetik Cerrah Bülent Cihantimur Meslekten Men Cezası Aldı

Op. Dr. Cihantimur, bir hastasına ait operasyon görüntülerini izinsiz olarak yayınladığı gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından bir ay süreyle meslekten men edildi. Kararın gerekçesinde, hastaya ait görüntülerin internet ortamında ve bir televizyon kanalında kişinin izni olmadan paylaşılmasının mesleki sorumluluklarla bağdaşmadığı belirtildi.

A.U. isimli hasta, Cihantimur’un kendisine gerçekleştirdiği estetik müdahaleye dair görüntüleri onay almaksızın yayınladığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Dosyaya savunma sunan Cihantimur ise söz konusu çekimlerin hastanın rızasıyla yapıldığını ifade etti ve imzalanmış feragat belgesini delil olarak iletti.

Onur Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, hekimlerin sahip olduğu sır saklama yükümlülüğünün ancak kanuni zorunluluk halinde ortadan kalkabileceği vurgulandı. Ayrıca hasta ile imzalanan kişisel sözleşmelerin bu yükümlülüğü geçersiz kılmadığına dikkat çekildi. Hastanın, görüntülerin yayından kaldırılması yönündeki başvurularına yanıt verilmemesi de ihlal olarak değerlendirildi.

Verilen karar kapsamında, estetik cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 1 ay süreyle mesleki faaliyetlerine ara vermesi hükme bağlandı.