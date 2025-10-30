Cuma, Ekim 31, 2025

Çağatay Ulusoy’un Yeni Filmi “Uykucu” Gişede Tarihi Başlangıç Yaptı

Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona giren Çağatay Ulusoy başrollü “Uykucu”, ilk 12 saatte 103 bin 880 seyirciye ulaşarak vizyondaki filmleri geride bıraktı ve yılın en iddialı gişe açılışına imza attı.
Özge Tekeli
15 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona giren “Uykucu” filmi, gösterime girdiği ilk gün ulaştığı yüksek seyirci sayısıyla dikkat çekti. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yapım, sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle vizyondaki diğer filmleri geride bıraktı.

Film, gösterime girdiği ilk 12 saat içinde 103 bin 880 izleyici tarafından izlendi. Bu rakam, aynı dönemde vizyonda yer alan filmlerin bir haftalık toplam izleyici sayısını aştı. Hafta sonu yerine hafta ortasında vizyona girmesine rağmen elde ettiği sonuç, filmin gişe performansı açısından güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Poll Films imzasını taşıyan “Uykucu”nun yapımcılığını Polat Yağcı, yönetmenliğini ise Can Ulkay üstlendi. Senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı filmde, Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi deneyimli oyuncular da rol aldı.

