Gelin Takımı 2 Filminin Afişi Yayınlandı

Popüler “Gelin Takımı” serisinin merakla beklenen devam filmi “Gelin Takımı 2” için afiş yayınlandı. Sky Films ve TAFF Pictures ortak yapımı olan film, beyazperdede yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı film, 24 Ekim’de vizyona girecek. Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini üstlendiği projede, kahramanlar Şenel’in (Ayşenil Şamlıoğlu) beklenmedik kararıyla yepyeni bir maceranın içine sürükleniyor.

Filmin çekimleri, Ege’nin doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirildi. Emrah Altıntoprak, Baran Bölükbaşı, Barış Yıldız, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Mert Denizmen ve Mehmet Günsür, filmde önemli karakterleri canlandırıyor.