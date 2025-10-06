John Wick Evreninde Yeni Bir “Samuray-Western” Spin-Off Filmi Geliyor

Lionsgate, John Wick evrenine yeni bir yapım eklemek için çalışmalarına başladı. Senaryo aşamasında olan proje, evrende geçen bir “samuray-western” filmi olarak tanımlanıyor.

Senarist Austin Everett’in kaleme aldığı bu yeni filmle ilgili detaylar henüz sınırlı. Projenin geçmişte geçmesi ve spin-off niteliğinde olması nedeniyle Keanu Reeves’in yer alması beklenmiyor.

Sinema tarihinde samuray ve western türlerinin birleştiği örnekler olduğu biliniyor. Quentin Tarantino’nun Kill Bill serisi ve Sukiyaki Western Django gibi filmler bu türün birleşimini yansıtan yapımlar arasında gösteriliyor.

Lionsgate, Ballerina’nın gişede beklentilerin altında kalmasına rağmen John Wick evrenindeki yeni projeleri hayata geçirmeye kararlı görünüyor.