Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2025-2026 sezonu için fikstür kura çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi, TBF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Açılış konuşmasını yapan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, milli takıma başarılarından dolayı teşekkür ederek tüm kulüplere yeni sezon için sakatlıksız ve verimli bir dönem temennisinde bulundu. TB2L Yönetmeni Oktay Yılmaz ise geçen sezonun mücadeleci ruhuna dikkat çekerek, lige yeni katılan takımlara “hoş geldiniz” mesajı verdi.

Yeni sezonda 21 takım mücadele edecek ve ekipler iki grup halinde karşılaşmalara çıkacak. Sezonun ilk hafta maçları 17-20 Ekim 2025 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezon ise 13-16 Mart 2026 tarihlerinde sona erecek.