12 Dev Adam Sırbistan’ı Devirdi, Grubu Namağlup Lider Tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının son maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Riga’da oynanan mücadelede ilk yarıyı geride kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla karşılaşmayı lehine çevirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde rakibinin sert savunması karşısında zorlanan milliler, üçüncü periyottan itibaren hücumda ritim yakaladı. Son çeyrekte bulduğu kritik sayılarla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, parkeden 95-90’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki tüm maçlarını kazanan A Milli Takım, namağlup şekilde liderliği garantiledi. Sırbistan ise dört galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada yer aldı.

Milliler, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Kritik mücadele 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak ve kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.