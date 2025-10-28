Çarşamba, Ekim 29, 2025

2 Kasım'da Oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar, biletlerin satış tarihi ve fiyat duyurusunu bekliyor.
22 saat önce
2 Kasım'da Oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi için geri sayım başladı. 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma öncesinde taraftarlar, bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyor.

Beşiktaş, genellikle iç saha maçlarının biletlerini müsabakadan yaklaşık dört gün önce satışa sunuyor. Bu doğrultuda Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi için biletlerin 29 veya 30 Ekim tarihlerinde satışa çıkması bekleniyor. Kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında biletlerin satış platformu ve detaylı fiyat bilgileri paylaşılacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan son iç saha mücadelesi olan Gençlerbirliği maçında bilet fiyatları 1.250 TL ile 25.000 TL arasında değişmişti. Derbi karşılaşmasının bilet fiyatlarının da bu aralıkta, tribün kategorilerine göre farklılık göstermesi öngörülüyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, hem zirve mücadelesi hem de ezeli rekabet açısından ligin en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

