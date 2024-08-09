Türkiye 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunlarında 18 farklı dalda 101 sporcuyla mücadele ediyor. Bugüne kadar 4 madalyanın kazanıldığı olimpiyatlarda madalya sayısının yükselebilmesi adına kalan mücadelelerde sporcuların kürsüde yer alması gerekiyor. Başarılı performanslar sergilenmiş olsa da istenen sonuçların alınmadığı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 9 Ağustos Türkiye programı belli oldu.

İşte 9 Ağustos Türkiye Programı