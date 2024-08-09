Türkiye 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunlarında 18 farklı dalda 101 sporcuyla mücadele ediyor. Bugüne kadar 4 madalyanın kazanıldığı olimpiyatlarda madalya sayısının yükselebilmesi adına kalan mücadelelerde sporcuların kürsüde yer alması gerekiyor. Başarılı performanslar sergilenmiş olsa da istenen sonuçların alınmadığı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 9 Ağustos Türkiye programı belli oldu.
İşte 9 Ağustos Türkiye Programı
- 9 Ağustos’ta Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:
- Saat 08.30: Yüzme – Kuzey Tunçelli – Açık su 10 kilometre maraton
- Saat 08.30: Yüzme – Emir Batur Albayrak – Açık su 10 kilometre maraton
- Saat 12.30: Güreş – Taha Akgül – Serbest stil 125 kilo
- Saat 12.30: Güreş – Nesrin Baş – Kadınlar 62 kilo
- Saat 14.00: Modern pentatlon – Buğra Ünal – Yarı final
- Saat 22.37: Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Yu Wu (Çin) – Kadınlar 50 kilo final