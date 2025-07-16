2025-2026 Dönemi Antrenör Kursları Başvuru Süreci Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek 2025-2026 sezonu antrenör kursları için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. UEFA C, UEFA B, UEFA A, UEFA Elit A lisans programlarının yanı sıra Maç ve Oyuncu İzleme ile Maç Analizi kurslarının da başvuru ekranı erişime açıldı.

Kurslara katılmak isteyen adayların, başvuru işlemlerini 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuru süreci TFF’nin resmi sistemi üzerinden yürütülüyor.

Futbolculuk kariyer bilgileri eksik ya da hatalı görülen adayların, oynamış oldukları kulüplerden alacakları resmi imzalı ve kaşeli belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine onaylatarak Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilciliklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere ve online başvuru ekranına Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.