2025 Dünya Kupası Elemelerinde 12 Dev Adam’ın Rakipleri ve Maç Takvimi Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası yolunda C Grubu’nda Bosna Hersek, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşacak; işte 12 Dev Adam’ın kritik maç tarihleri ve rakipleri...
Özge Tekeli
7 dakika önce
0 0
2025 Dünya Kupası Elemelerinde 12 Dev Adam'ın Rakipleri ve Maç Takvimi Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik başarısının ardından gözünü FIBA Dünya Kupası Elemeleri’ne çevirdi. Milliler, C Grubu’nda mücadele edecek ve Dünya Kupası yolunda kritik maçlara çıkacak.

Grup kuraları sonucunda Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. İlk sınavını Bosna Hersek karşısında verecek olan 12 Dev Adam, elemelerdeki maçlarını 27 Kasım 2025’ten 5 Temmuz 2026’ya kadar sürdürecek.

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi ise şu şekilde:

27 Kasım 2025 Perşembe: Türkiye – Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar: Türkiye – A Ön Eleme Grubu İkincisi

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan – Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye – Sırbistan

2 Temmuz 2026 Pazar: Bosna Hersek – Türkiye

5 Temmuz 2026 Çarşamba: Türkiye – A Ön Eleme Grubu İkincisi

C Grubu’ndaki maçlar, millilerin Dünya Kupası’na katılım yolunda önemli adımlar olacak.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde toplamda sekiz grup mücadele ederken, Türkiye’nin grubu büyük önem taşıyor. Milliler, Avrupa’daki güçlü rakiplerle karşılaşacak ve grup aşamasından çıkmayı hedefliyor.

