2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İstanbul’da

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Turnuvanın dört ev sahibinden biri Türkiye oldu.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Çekya ve İsveç’in de ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona, Avrupa’nın en prestijli voleybol organizasyonları arasında yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak.

CEV tarafından yapılan duyuruda, Türkiye’deki ev sahibi şehir olarak İstanbul belirlendi. Şampiyonanın grup aşamasında Filenin Sultanları’nın mücadele edeceği maçların yanı sıra son 16 turu karşılaşmaları, çeyrek final müsabakalarının bir bölümü, yarı finaller ile üçüncülük ve final karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.

2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, hem organizasyonun büyüklüğü hem de Türkiye’nin ev sahipliği rolüyle şimdiden voleybol severlerin heyecanla beklediği spor etkinlikleri arasında yerini aldı.