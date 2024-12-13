2026 Dünya Kupası elemeleri için grup kuraları bugün gerçekleştirildi. 12 grupta yapılacak maçların sonuçlarına göre Dünya Kupası’nda doğrudan katılma hakkı elde edecek takımlar belirlenecek. Peki, Dünya Kupası’na kaç takım gidecek? Grup ikincileri ne olacak?

İŞTE DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI

2026 Dünya Kupası’na Kaç Avrupa Takımı Katılacak?

16 UEFA ülkesi 2026 Dünya Kupası’na katılacak. 12 gruptaki grup birincileri doğrudan Dünya Kupası biletini alacak. Kalan 4 kontenjan ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu kapsamda gruplarını ikinci bitiren takımlar, play-off maçlarını geçmeyi başarırsa dünya kupasına katılma hakkı elde edebilecek.