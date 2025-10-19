Pazar, Ekim 19, 2025

2026 Dünya Kupası’na Katılacak Takımlar Belli Oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Eleme maçlarını lider tamamlayan ülkeler şimdiden turnuvaya katılmayı garantiledi.
Özge Tekeli
22 dakika önce
0 0
2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Turnuvaya katılacak takımların sayısı ve eleme süreci, dünya genelinde yoğun ilgi görüyor.

FIFA’nın yeni düzenlemesine göre 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek takım sayısı 32’den 48’e yükseldi. Bu değişiklikle birlikte turnuva tarihindeki en geniş katılımlı organizasyon gerçekleşmiş olacak. Eleme maçları devam ederken gruplarını lider tamamlayan ülkeler, turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

Ev sahibi olarak ABD, Kanada ve Meksika’nın doğrudan katılım hakkı bulunuyor. Ayrıca çeşitli kıtalardan başarılı performans gösteren takımlar da şimdiden turnuvaya katılmayı garantiledi.

Bu takımlar arasında; Brezilya, Japonya, İngiltere, İran, Yeni Zelanda, Ürdün, Uruguay, Tunus, Özbekistan, Ekvador, Mısır, Kolombiya, Arjantin, Gana, Paraguay, Avustralya, Fas, Cezayir, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Senegal, Suudi Arabistan, Katar ve Güney Kore yer alıyor.

