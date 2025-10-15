A Milli Takım Dünya Kupası Hedefinde Kritik Eşikte

Perşembe, Ekim 16, 2025

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetinin ardından 2026 Dünya Kupası play-off turuna bir adım kala muhtemel rakiplerini beklemeye başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde büyük bir adım attı. Kocaeli’de Gürcistan’ı 4-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, grubu ilk iki sırada tamamlama yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Bu galibiyetin ardından millilerin play-off aşamasındaki potansiyel rakipleri de belli olmaya başladı.

Elemelerdeki son karşılaşmada Bulgaristan’la karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçtan alacağı bir puanla play-off oynamaya hak kazanacak. Kural gereği ilk maçta ev sahibi olarak sahaya çıkacak milliler, tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde tur arayacak.

Play-off’un bu aşamasında Türkiye’nin karşılaşabileceği takımlar arasında İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya ve San Marino bulunuyor. Milliler, yarı finalde rakibini elemeyi başarırsa final etabında Çekya, İskoçya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Romanya veya Arnavutluk’tan biriyle karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off yarı final maçları 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Yarı finalin ardından kazanan takımlar 29-31 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek final karşılaşmalarında Dünya Kupası bileti için mücadele verecek.

