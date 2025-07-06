Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşmesini sonlandırdı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun iki sezondur takımı temsil ettiği belirtilerek, emekleri için teşekkür edildi ve gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.”