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    Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile Yollarını Ayırdı

    Anadolu Efes, iki sezondur kadrosunda yer alan oyun kurucu Rıdvan Öncel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşmesini sonlandırdı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun iki sezondur takımı temsil ettiği belirtilerek, emekleri için teşekkür edildi ve gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.

    Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

    “İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.”

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