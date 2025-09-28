Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama Yaptı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

HT Spor’a konuşan Perçin, takımın maç hazırlıklarını tamamladığını belirterek, “Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor.” ifadelerine yer verdi.

Başkan, Fenerbahçe’nin son dönemdeki durumuna rağmen Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu vurguladı ve “Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak.” dedi.

Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Belözoğlu’nun Antalyaspor için değerli bir isim olduğunu belirten başkan, “Emre Belözoğlu hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor’u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok.” ifadelerini kullandı.

Başkan, Belözoğlu’nun adı büyük takımlarla anılsa da bunun Antalyaspor açısından bir memnuniyet kaynağı olduğunu dile getirerek, “Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.