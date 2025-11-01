Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi

A Millî futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) ödüllerinde aday listesine girdi.

İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, bu yıl iki farklı kategoride değerlendirmeye alınacak. Güler, “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” ve “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

İtalya’nın Juventus takımında mücadele eden Kenan Yıldız ise “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” kategorisinde aday gösterildi.

IFFHS jürisi, 120 farklı ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşuyor. Ödül kazanan isimler, 10 Aralık 2025 sonrası açıklanacak. Jüri değerlendirmelerini yıllık performans esasına göre yapacak ve adayların Ocak-Aralık 2025 dönemi boyunca gösterdiği performans dikkate alınacak.