Pazar, Kasım 2, 2025

Son Dakika

Muğlaspor – Elazığspor Maçında Hakem Kadrosu Değişti 7 saat ago
Fatih Ürek’in Yoğun Bakımdaki Durumu Hakkında Demet Akalın’dan Açıklama 7 saat ago
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi 7 saat ago
Murat Dalkılıç, 12 Kez Burun Ameliyatı Olma Süreciyle İlgili Konuştu 7 saat ago
Netflix, Squid Game Oyununu Geliştiren Stüdyoyu Kapatıyor 8 saat ago
Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak 9 saat ago
Merkez Bankası, Dövizden TL’ye Dönüşüm Desteğini 6 Ay Uzattı 10 saat ago
Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti 11 saat ago
Yasemin Yazıcı, Yerli “Doc” Uyarlamasının Kadrosuna Katıldı 11 saat ago
Engin Çağlar Motor Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti 12 saat ago

Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi

Millî futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, uluslararası arenada “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” kategorisi için aday gösterildi; ödül kazanan isimler 10 Aralık’ta açıklanacak.
Özge Tekeli
7 saat önce
0 0
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi

A Millî futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) ödüllerinde aday listesine girdi.

İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, bu yıl iki farklı kategoride değerlendirmeye alınacak. Güler, “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” ve “Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu” kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

İtalya’nın Juventus takımında mücadele eden Kenan Yıldız ise “Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu” kategorisinde aday gösterildi.

IFFHS jürisi, 120 farklı ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşuyor. Ödül kazanan isimler, 10 Aralık 2025 sonrası açıklanacak. Jüri değerlendirmelerini yıllık performans esasına göre yapacak ve adayların Ocak-Aralık 2025 dönemi boyunca gösterdiği performans dikkate alınacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX