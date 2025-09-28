Arsenal, Kenan Yıldız İçin 60 Milyon Euro Teklif Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız için resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Foot Mercato’nun aktardığı bilgilere göre Londra temsilcisi 60 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Juventus’un kapısını çalmaya karar verdi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın uzun süredir kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için yönetimin de devreye girdiği kaydedildi. İlk teklifin 60 milyon Euro seviyesinde olacağı ardından sürecin hızlı bir pazarlıkla ilerlemesinin planlandığı ifade edildi.

Juventus’un Tutumu Net

İtalya temsilcisi Juventus ise Kenan Yıldız’ı takımın temel parçalarından biri olarak görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda genç oyuncuya kaptanlık görevi verilmesi, Torino ekibinin projelerinde Yıldız’a ne kadar önem atfettiğini gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün, 60 milyon Euro’luk teklif karşısında satışa sıcak bakmadığı öğrenildi.

Milli futbolcu, yeni sezonun ilk haftalarında performansıyla dikkat çekti. Juventus formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol ve 4 asist üreterek takımına önemli katkı sundu.