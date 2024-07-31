UEFA son dakika açıklaması tüm dünyada dikkat çekti. Kura çekimlerinde çeşitli hile ve manipülasyon iddiaları konuşulurken geleneksel kura çekiminin iptal edildiği iptal edildi. Kura çekiminin iptal edilmesiyle birlikte farklı tartışmalar da ortaya çıkmış durumda.

Avrupa Maçları Kuraları Nasıl Yapılacak?

Avrupa liglerinde mücadele edecek takımlar için kuralar artık bilgisayar yazılımı ile yapılacak. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu gelişmeye göre tamamen tarafsız ve şeffaf bir şekilde kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kuralarda salonda her bir takımın bir top ile temsil edileceği, topların elle çekildikten sonra otomatik olarak yazılımın belirlenerek 8 rakibi belirleyeceği ifade edildi. Yazılım üstelik takımların deplasman ve ev sahibi olarak nasıl bir takvimi de belirleyecek. Çakışmaların yaşanmaması adına ise 31 Ağustos günü maç tarihleri ve saatleri açıklanacak.

Şampiyonlar Ligi’ne Lig Formatı Geldi

Bugüne kadar gruplar ve ardından final turları ile devam eden Şampiyonlar Ligi 36 takım ile lig usulü oynanacak.