Barış Alper Yılmaz, Türkiye-Gürcistan Maçında Forma Giyecek mi?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 14 Ekim’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan maçında aldığı kırmızı kart nedeniyle sahada yer alamamıştı.

İki maçlık cezası sona eren Yılmaz, teknik direktörün görev vermesi halinde Gürcistan karşılaşmasında forma giyebilecek. Ay-yıldızlı ekip, bu maçta eksiksiz bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

Öte yandan milli takımda kaleci Berke Özer, izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından kadrodan çıkarıldı ve yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer davet edildi.

Milli takımın aday kadrosu şu şekilde açıklandı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te oynanacak. Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 mağlup etmiş, ardından İspanya’ya 6-0 kaybetmiş ve üçüncü karşılaşmada Bulgaristan’ı 6-1 ile geçmişti. Gürcistan ise son maçında İspanya’ya 2-0 yenilmişti.