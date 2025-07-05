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    Bayern Münih PSG Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 5 Temmuz akşamı oynanacak Bayern Münih - PSG maçı, TRT Spor’dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

    2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 19.00’da Avrupa’nın iki dev futbol takımı Bayern Münih ve Paris Saint-Germain (PSG) çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Turnuvanın son haftalarına yaklaşılırken, Bayern Münih ile PSG arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Önceki maçlarında PSG, ABD ekibi Inter Miami karşısında üstünlük sağlamıştı.

    Karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Turnuvada yarı final maçları ise 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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