Benfica’da Kerem Aktürkoğlu Satışı Sonrası Pişmanlık

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Benfica’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hem eski kulübü hem de yeni takımı açısından gündemde kalmaya devam ediyor.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Şampiyonlar Ligi’ne beklentilerin altında bir başlangıç yapan Benfica, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde istenilen performansı gösteremedi. Kulüp ve taraftar çevrelerinde Kerem Aktürkoğlu’nun satışının erken bir karar olduğu yönünde görüşler bulunuyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yönetimin ayrılıktan dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 58 maçta toplam 3 bin 706 dakika süre aldı ve bu süreçte 17 gol ile 13 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Aktürkoğlu’nu 22,5 milyon Euro artı 2,5 milyon Euro bonus karşılığında transfer ederek toplamda 25 milyon Euro’luk bir yatırım yaptı. Ancak oyuncunun sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans, özellikle derbi maçlardaki etkisiz görüntüsü nedeniyle taraftarlar arasında eleştirilere yol açtı. Zaman zaman oyundan düşen oyuncu, beklentilerin altında kalan performansı ile dikkat çekti.

Transfer süreci de iki kulüp arasında bazı gerilimlere sahne oldu. Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak Kerem’in İstanbul’a gelişini geciktirdi. Bu durum kısa süreli bir tansiyona neden oldu ancak transfer süreci sonuçlanarak tamamlandı.