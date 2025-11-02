Beşiktaş, Arsenal’in Yıldızı Leandro Trossard İçin Yeniden Devrede

Arsenal’de forma giyen Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, İngiliz ekibinde gözden çıkarıldı. Premier Lig temsilcisinin, 30 yaşındaki hücum oyuncusuna “kendine yeni bir takım bul” mesajı verdiği öğrenildi. Bu gelişme, yaz transfer döneminde Trossard’ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş için yeni bir fırsat doğurdu.

Yaz aylarında oyuncunun transferini tamamlamaya yaklaşan Beşiktaş, Arsenal’in son anda karar değiştirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ancak Londra ekibinin Trossard’a kapıları kapatmasıyla siyah-beyazlı yönetim yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Kulüp kaynaklarına göre Beşiktaş’ın teknik yapılanmada söz sahibi olması beklenen Sergen Yalçın ile birlikte transfer stratejisinde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Trossard’ın menajeriyle ara transfer döneminde yeniden temas kurulması planlanıyor.

Leandro Trossard’ın adı, geçtiğimiz aylarda Premier Lig’den birkaç kulüple de anılmıştı. Oyuncunun Türkiye ve Beşiktaş seçeneğine temkinli yaklaştığı, ancak düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor.

Arsenal kariyerinde şimdiye kadar 135 resmi maça çıkan Trossard, bu süreçte 31 gol atıp 25 asist yaptı. Belçikalı futbolcunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar devam ettiği ancak kulübün planlarında artık yer almadığı bildirildi.

Beşiktaş’ın, hücum hattına tecrübeli bir takviye yapmak istemesi nedeniyle Trossard transferini öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği kaydedildi.