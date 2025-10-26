Beşiktaş, Bugün Kasımpaşa Deplasmanında Ter Dökecek

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında karşı karşıya geliyor. Maç, Adnan Deniz Kayatepe’nin düdüğüyle saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde bulunuyor. Kasımpaşa karşısında oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, rakibiyle geçmişteki son zaferini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla almıştı.

Ev sahibi ekip Kasımpaşaİ Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Fall, Ali Yavuz ve Kubilay’dan oluşan muhtemel 11 ile sahaya çıkacak. Beşiktaş ise Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Devrim, Rashica, Cengiz ve Abraham kadrosuyla mücadele edecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı süren Rafa Silva, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Portekizli oyuncu, son antrenmana katılmamış ve tedavi süreci başlatılmıştı.

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig tarihindeki 45. karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Takımların bugüne kadar oynadığı maçlarda Beşiktaş 26 galibiyet alırken, Kasımpaşa 9 kez sahadan üstün ayrıldı.