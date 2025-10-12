Salı, Ekim 14, 2025

Beşiktaş, Çağlar Söyüncü İçin Fenerbahçe’ye Teklif Hazırlıyor

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebiyle Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü’yü kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe’de forma giyen Çağlar Söyüncü için teklif sunmaya hazırlanıyor. Yalçın’ın takımda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Söyüncü için planlanan teklifin kiralama şeklinde olacağı öğrenildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sınırlı süre alan Çağlar Söyüncü, 5 maçta görev yaptı ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan futbolcunun, Beşiktaş’ın transfer gündeminde öncelikli isimlerden biri olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada 13 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Milli aranın ardından Beşiktaş, ligde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yönetim, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.

