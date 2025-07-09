Beşiktaş, Etienne Youte Kinkoue Transferi İçin Harekete Geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yeni bir isim kazandırmak üzere girişimlere başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda defans hattına takviye planlayan yönetim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre’de forma giyen Etienne Youte Kinkoue’yi gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre siyah-beyazlı ekip, Kamerun kökenli Fransız futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. 1.96 metre boyundaki Kinkoue’nin, 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde kulübünden ayrılabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Le Havre formasıyla 28 karşılaşmada görev alan genç stoper, 2.320 dakika sahada kaldı.

Troyes altyapısında futbola başlayan Kinkoue, daha sonra Inter’in genç takımında forma giydi. Bir dönem Olimpiakos B Takımı’nda da görev alan oyuncu, fiziksel mücadele gücü ve savunma becerileriyle dikkat çekiyor. Pas oyununa katkı sağlayabilen ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Kinkoue’nin Le Havre ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde hücum hattına Tammy Abraham’ı, sol beke ise David Jurásek’i transfer etmişti. Orta saha için Orkun Kökçü ile temaslar devam ederken, stoper mevkisine yapılacak takviye için Kinkoue isminin öne çıkması dikkat çekti. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.