Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Stadyum Çevresinde Silahlı Kavga

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesinde Dolmabahçe çevresinde gerginlik yaşandı. Tüpraş Stadyumu’nda koreografi hazırlıkları sırasında Beşiktaşlı taraftar grupları arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Güney tribünü altında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, pankart hazırlığı yapan iki taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucunda silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, Beşiktaş taraftar gruplarından birinde yer alan “Goodfellas” üyesi olduğu belirtilen “Mami” lakaplı bir kişi yaralandı. Yaralanan taraftarın, aynı kulüp bünyesindeki bir başka grup olan “Cefakar Açık” mensubu İsmail Arslan tarafından vurulduğu iddia edildi.

Polis ekipleri, olay sonrası stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çatışmanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olaya karışan kişilerin tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Yaşanan olay, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına neden oldu. Maçın oynanacağı Tüpraş Stadyumu çevresinde polis ekiplerinin devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı.