Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic Transferi İçin Harekete Geçti

Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Napoli’de forma giyen Vanja Milinkovic-Savic’i Ocak ayı transfer planına dahil etti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onayıyla, Milinkovic-Savic transfer listesine eklendi.

Mevcut kaleci rotasyonundan memnun olmayan Yalçın, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’nun görev dağılımını yeniden gözden geçirecek. Torino’dan Napoli’ye kiralanan Vanja Milinkovic-Savic’in performansı, Beşiktaş yönetiminin ilgisini artırdı. Sırp kaleci, Torino formasıyla 158 maçta görev almış, kalesinde 163 gol görürken, 52 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic’in yanı sıra birkaç kaleci için de nabız yoklamasına başladı. Yönetim, kısa sürede bir isimle ön anlaşmaya varmayı hedefliyor