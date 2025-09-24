Çarşamba, Eylül 24, 2025

Son Dakika

Sahil Güvenlik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu 21 dakika ago
AÖL Kayıt Yenileme 26 Eylül’de Sona Eriyor 55 dakika ago
Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic Transferi İçin Harekete Geçti 2 saat ago
Filenin Efeleri Bugün Polonya Sınavına Çıkıyor 2 saat ago
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Tutuklandı 18 saat ago
Sömestr Tatili 2026 Kaç Gün Sürecek? Öğrenciler İçin Tatil Takvimi Açıklandı 18 saat ago
Yaralı Atmaca Bilecik’te Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı 18 saat ago
Çarpıntı Dizisi 2. Bölümüyle Reytinglerde Zirveye Çıktı 19 saat ago
Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, Bayern Münih’in Radarındaydı 19 saat ago
CHP Eski İl Başkanı Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi 19 saat ago

Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic Transferi İçin Harekete Geçti

Sergen Yalçın’ın onayıyla Beşiktaş, Napoli’den Vanja Milinkovic-Savic’i kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı; deneyimli kaleci için Ocak ayında ön anlaşma hedefleniyor.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic Transferi İçin Harekete Geçti

Beşiktaş, kaleci transferinde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Napoli’de forma giyen Vanja Milinkovic-Savic’i Ocak ayı transfer planına dahil etti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onayıyla, Milinkovic-Savic transfer listesine eklendi.

Mevcut kaleci rotasyonundan memnun olmayan Yalçın, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’nun görev dağılımını yeniden gözden geçirecek. Torino’dan Napoli’ye kiralanan Vanja Milinkovic-Savic’in performansı, Beşiktaş yönetiminin ilgisini artırdı. Sırp kaleci, Torino formasıyla 158 maçta görev almış, kalesinde 163 gol görürken, 52 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.

Beşiktaş, Vanja Milinkovic-Savic’in yanı sıra birkaç kaleci için de nabız yoklamasına başladı. Yönetim, kısa sürede bir isimle ön anlaşmaya varmayı hedefliyor

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX