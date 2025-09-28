Pazar, Eylül 28, 2025

Beşiktaş’ın Genç Yıldızı Demir Ege Tıknaz’dan Kötü Haber

Beşiktaş’ta genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın fibula kemiğinde ödem tespit edildi ve tedavi süreci başlatıldı.
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ı üzen bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ın sağlık durumuna ilişkin resmi duyuru yayımladı.

Resmi Açıklama Yapıldı

Beşiktaş’ın sağlık ekibi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz’ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Genç orta saha oyuncusu, yeni sezonda Beşiktaş formasıyla 10 resmi karşılaşmada yer aldı. Bu süreçte 498 dakika sahada kalan Tıknaz, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

