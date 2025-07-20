Beşiktaş’ın Vazgeçtiği Kyle Walker-Peters West Ham United’a Transfer Oldu

İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters’ın yeni takımı belli oldu. Bir süredir Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Premier Lig’de devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet ettiğini duyurmuştu. Ancak Walker-Peters’ın gelişini sürekli ertelemesi ve ek süre istemesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetim transferden vazgeçmişti.

Son olarak İngiliz gazeteci Fabrizio Romano, Walker-Peters’ın West Ham United ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan haberde, futbolcunun sağlık kontrollerini tamamladığı ve sözleşmenin imzalandığı ifade edildi. Transferin resmiyet kazandığı, anlaşmanın ise geçtiğimiz Cuma gününden bu yana tamamlandığı belirtildi.