Tammy Abraham’ın yaşadığı omuz sakatlığı, Beşiktaş’ın Galatasaray derbisinde planlarını belirsizleştiriyor; yıldız forvetin yerine kimin sahaya çıkacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş’ta Abraham Krizi: Galatasaray Derbisinde Forma Giyebilecek mi?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde İngiliz forvet Tammy Abraham’ın sağlık durumu gündemde. Kocaelispor karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Abraham, kronikleşen omuz sorunlarıyla teknik heyeti düşündürüyor.

Kariyeri boyunca üç kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma formasıyla 2022-23 sezonunda iki kez bu sorunu yaşamıştı. İlk sakatlık sonrası sahalardan altı gün uzak kalan oyuncu, ikinci sakatlığında dört gün forma giymemişti. Geçen sezon Milan’da yaşadığı omuz problemi ise 14 günlük bir süreye yol açmıştı. Bazı kaynaklara göre Abraham’ın ameliyat olması durumunda sahalardan aylarca uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş teknik ekibinin planlamasına göre Abraham’ın Galatasaray derbisinde forma giymeme olasılığı yüksek. Bu gelişme sonrası Milot Rashica’nın yüzde 70 oranında Abraham’ın yerine sahaya çıkması bekleniyor. Cengiz Ünder’in ise derbide sınırlı süre oynayabileceği ifade ediliyor.

