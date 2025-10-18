Beşiktaş’ta Kaptanlar Değişti: İşte, Yeni İsimler

Cumartesi, Ekim 18, 2025

Beşiktaş Futbol A Takımı’nda yönetim kararıyla kaptanlık görevi yeniden şekillendi; Necip Uysal ve Mert Günok görevlerini takım arkadaşlarına teslim etti.
Beşiktaş Futbol A Takımı’nda kaptanlık görevlendirmelerinde değişikliğe gidildi. Kulüp yönetimi ve teknik heyetin ortak kararıyla takımın saha içi liderliği yeniden belirlendi.

Beşiktaş JK’den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu ile teknik ekibin değerlendirmeleri sonucunda, takımın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirildi.

Uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal ile kaleci Mert Günok’un kaptanlık dönemlerinde gösterdikleri özveri için teşekkür eden Beşiktaş yönetimi, iki futbolcuya emeklerinden dolayı minnettarlığını ifade etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz.”

