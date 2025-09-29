Beşiktaş’ta Kocaelispor Maçı Öncesi Sakatlık Şoku: Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz Kadroda Yok

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda iki önemli eksik dikkat çekiyor.

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor mücadelesinde de sahada olamayacak. Deneyimli futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

Beşiktaş’ın genç oyuncularından Demir Ege Tıknaz da sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildiği ve tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığı belirtildi. Sahalara dönüş tarihi ise tedavinin ilerleyişine göre netleşecek.

Beşiktaş ve Kocaelispor’un Ligdeki Durumu

Süper Lig’de bir maçı eksik olan Beşiktaş, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip 9 puanla haftaya giriş yaptı.

Rakip Kocaelispor ise ligde çıktığı 6 maçta henüz galibiyet elde edemedi. Yeşil-siyahlılar 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ligin alt sıralarında yer alıyor.