Bugün Hangi Maçlar Var? 6 Temmuz Pazar Futbol Programı

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği 6 Temmuz Pazar futbol programı açıklandı. Liglerin yaz arası döneminde devam eden uluslararası organizasyonlar ve alt lig mücadeleleri, sporseverlerin ilgi odağında yer alıyor. İşte gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların saat ve yayın bilgileri:

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu Maçları

Günün ilk karşılaşması saat 19.00’da Norveç ile Finlandiya arasında oynanacak. Bu mücadele Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün son maçında ise saat 22.00’de İsviçre ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da yine Tabii ve TRT Spor’dan futbolseverlere ulaşacak.

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu Maçları

Kadın futbolunun Afrika kıtasındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Kupası’nda ise saat 19.00’da Nijerya ile Tunus kozlarını paylaşacak. Günün ikinci maçı saat 22.00’de Cezayir ile Botsvana arasında oynanacak.

Arjantin Primera Nacional Karşılaşmaları

Arjantin’in ikinci liginde günün ilk düdüğü 19.05’te CA Atlanta ile Arsenal Sarandi maçında çalacak. Ardından saat 21.30’da Patronato, T. Suarez’i konuk edecek. Saat 22.00’de Racing de Cordoba ile All Boys karşılaşırken, geceyi ise 23.10’da CA Guemes ile Tucuman arasındaki mücadele tamamlayacak.

6 Temmuz Pazar günü futbol programı, kadınlar Avrupa ve Afrika turnuvaları ile Güney Amerika liginden toplam sekiz maçla futbolseverlerin ekranlarına taşınacak.