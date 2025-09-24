Bulgaristan Türkiye Dünya Kupası Eleme Maçı Ne Zaman?

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda üçüncü sınavına çıkacak. İspanya karşısında alınan farklı yenilginin ardından gözler Bulgaristan ile oynanacak mücadeleye çevrildi. Futbolseverler, Sofya’da oynanacak karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını Bulgaristan deplasmanında oynayacak. Karşılaşma 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Müsabaka Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumunda oynanacak.

Bulgaristan – Türkiye Dünya Kupası eleme maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

A Millî Takım, İspanya karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki 643. maçını geride bıraktı. 102 yıllık futbol tarihinde 356’sı resmi, 287’si özel olmak üzere toplam 643 müsabaka oynayan Ay-Yıldızlı ekip, bu maçlarda 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi elde etti.