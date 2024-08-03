Süper Lig’de şampiyon olan ve efsane bir kadroya sahip olan Bursaspor, eski formundan çok uzakta. Arka arkaya küme düşerek bu sezon 3. ligde mücadele edecek Bursaspor’da kent dinamikleri takımın yeniden eski günlerine dönmesini bekliyor. Büyük bir desteğin sağlandığı takım için yeni sezon forma satışları da hızlı başladı. Bursaspor yeni sezon forma 2024 2025 tasarımları görücüye çıktı. Bursaspor yeni sezon forma tanıtımı sonrasında Bursastore üzerinden forma satışlarına da başlandı.

İşte Bursaspor Yeni Sezon Forma 2024 2025 Tasarımı

Yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu formalarda klasik, sevilen tasarımlara yer verildi. Ayrıca online olarak verilen siparişlerde istenilen sırt yazısı da yazdırılabiliyor. İşte Bursaspor yeni sezon forma tasarımları;

Bursaspor Yeni Sezon Forma Fiyatları

Bursaspor yeni sezon forma fiyatları 1299 TL olarak belirlendi. 3 farklı tasarımın yer aldığı Bursaspor yeni sezon formalarında Şampiyon, Yeşil İnci ve Efsane Çubuklu olarak 3 çeşit bulunuyor. Forma fiyatları ise şöyle;