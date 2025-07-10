Carlo Ancelotti’ye Vergi Kaçakçılığı Suçundan Hapis Cezası

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya’da görülen davada vergi kaçakçılığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtalyan teknik adam, ayrıca 386 bin euro para cezası ödeyecek.

Madrid İl Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, Ancelotti’nin 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde imaj hakları gelirlerini eksik beyan ettiği ifade edildi. 66 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Nisan ayında gerçekleştirilen duruşmada hazineyi zarara uğratma niyetinin olmadığını savunmuş, kulüp ve danışmanlarının yönlendirmelerine göre hareket ettiğini belirtmişti.

Mahkeme, Ancelotti’yi 2015 yılına ilişkin vergi suçlamalarından ise beraat ettirdi. Söz konusu dönemde Ancelotti, Real Madrid’de iki farklı görev süresi geçirmiş ve kulüp tarihinde önemli başarıların altına imza atmıştı. İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid ile üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşamış, iki LaLiga şampiyonluğu, iki İspanya Kral Kupası, iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve iki İspanya Süper Kupası elde etmişti.